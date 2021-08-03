Üye Girişi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı - Son Dakika

Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı

03.08.2021 10:31
Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı, System.String[]

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 27 yükselişle 346 bin 636 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914'e ulaştı.

Temmuz ayında otomotiv satışları azaldı

Yalnızca bu temmuz ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu.

Temmuzda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalışla 36 bin 311 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2, otomobil pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,8 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 23,2 küçüldü.

Segment bazında satışlar

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 191 bin 554 adetle yüzde 55, B segmenti otomobiller 102 bin 485 adetle yüzde 29,6 pay aldı.

Sedan yine ilk sırada yer aldı

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre bakıldığında ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller yüzde 41 payla yine seda otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,5 payla SUV ve yüzde 22,4 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Benzinli ve otomatik tercihi devam etti

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-temmuz döneminde, benzinli otomobil satışları 226 bin 692 ile pazardan yüzde 65,4 pay alırken, dizel otomobil satışları 74 bin 2 ile yüzde 21,3, hibrit otomobil satışları 28 bin 421'le yüzde 8,2 pay ve otogazlı otomobil satışları da 16 bin 502 ile yüzde 4,8 pay aldı. Bu dönemde 1.019 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Temmuz sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 262 bin 311 adetle yüzde 75,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 84 bin 325 adetle yüzde 24,3 oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre, "van" gövde tipi yüzde 77,8 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,3 payla ikinci ve pickup da yüzde 7,1 payla üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi 11:49 Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu 11:24 Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı 10:27 Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu 09:58 Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? 09:52 Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı 09:46 Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı         
11:57
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi         
11:34
Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor         
11:26
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti         
11:16
Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"         
10:29
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı         
09:56
İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var         
09:49
Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi         
09:45
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
08:48
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı         
08:29
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde         
06:04
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi         
23:55
Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok         
23:35
Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu         
11:08
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 12:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement