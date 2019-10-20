Son Dakika Haberleri: Otomobil ve hafif ticaride %100 artış beklentisi
Son Dakika Ekonomi Otomobil ve hafif ticaride %100 artış beklentisi

Otomobil ve hafif ticaride %100 artış beklentisi

58 dakika önce

Ekim 2018'de 21 bin adet olan otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu yılın aynı döneminde ise yüzde 100 artışla 40 bin adedi aşması bekleniyor.

Otomobil ve hafif ticaride %100 artış beklentisi, System.String[]

Ekim 2018'de 21 bin adet olan otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu yılın aynı döneminde ise yüzde 100 artışla 40 bin adedi aşması bekleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:35 
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