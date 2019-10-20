Otomobil ve hafif ticaride %100 artış beklentisi
58 dakika önce
Ekim 2018'de 21 bin adet olan otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu yılın aynı döneminde ise yüzde 100 artışla 40 bin adedi aşması bekleniyor.
Ekim 2018'de 21 bin adet olan otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu yılın aynı döneminde ise yüzde 100 artışla 40 bin adedi aşması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:35
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