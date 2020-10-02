Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı - Son Dakika

Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç (HTA) satışları Eylül ayında yüzde 115.8 artışla 90 bin 619 adete yükseldi.

Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı, System.String[]

Otomobil ve hafif ticari araç (HTA) satışları Eylül ayında yüzde 115.8 artışla 90 bin 619 adete yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre; otomobil satışları Eylül'de yüzde 101.9 artışla 71 bin 296 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 189.1 artışla 19 bin 323 adete yükseldi.

Böylece, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 arttı. Bu dönemde otomobil pazarı, yüzde 62.5 hafif ticari araç pazarı da yüzde 22.8 arttı.Bu gelişmelerle, ODD yıl sonu pazar tahminini 650,000-700,000 aralığından 700,000-750,000 aralığına yükseltti.ODD verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 75.5 artışla 493 bin 621 adet düzeyine yükseldi.Bu dönemde otomobil satışları, yıllık bazda yüzde 70 artarak 388 bin 690 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları da yüzde 99.2 artarak 104.931 adede ulaştı. (Grafik)


Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı
Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı
Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı
Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı
Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Otomobil ve HTA satışları Eylül'de yüzde 115.8 arttı - Son Dakika Ekonomi

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