Son Dakika Haberleri: Otomobil ve İşyeri Hırsızlıkları Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Otomobil ve İşyeri Hırsızlıkları Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

53 dakika önce

Eskişehir'de otomobil ve işyeri hırsızlıklarının firari şüphelisi olarak önceki gün yakalanarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Otomobil ve İşyeri Hırsızlıkları Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Eskişehir'de otomobil ve işyeri hırsızlıklarının firari şüphelisi olarak önceki gün yakalanarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 16-20 Aralık tarihleri arasında kent merkezinde 3, Ankara'nın Polatlı ilçesinden ise 1 adet aracın çalınması ve yine kent merkezinde 2 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemesinde, söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin K.D. (19), D.A. (19), E.O. (19) ve A.A. (17) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Şahıslardan D.A., E.O. ve A.A. isimli şahıslar 20 Aralık günü Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ile gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde yakalanıp sevk edildikleri Sivrihisar adli makamlarınca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca şüphelilerin çaldığı toplam 4 adet araç da bulunarak polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının diğer firari şüphelisi K.D. isimli şahıs önceki gün polis ekipleri tarafından kaldığı ikametinin bahçesinde saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:53 Kaynak: İHA

Aralık, Eskişehir, 3. Sayfa
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