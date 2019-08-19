Son Dakika Haberleri: Otomobil ve kamyonet çarpıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ve kamyonet çarpıştı

27 dakika önce

Tekirdağ'da meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı.

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Tekirdağ'da meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mithatpaşa Caddesi istikametine doğru ilerleyen Muhammed Y. yönetimindeki 34 DZ 1345 plakalı araç sağ şeritten, yolun sol tarafında bulunan ara sokağa sapmak istedi. Bu esnada Yakup Ç. Yönetimindeki 59 UC 935 plakalı araç hızını alamayarak manevra yapan 34 DZ 1345 plakalı araca çarptı. Talihsiz kazada ölen veya yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
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