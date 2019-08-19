Otomobil ve kamyonet çarpıştı
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Tekirdağ'da meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
'da meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Kaza, Tekirdağ'ın Kapaklı
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mithatpaşa Caddesi istikametine doğru ilerleyen Muhammed Y. yönetimindeki 34 DZ 1345 plakalı araç sağ şeritten, yolun sol tarafında bulunan ara sokağa sapmak istedi. Bu esnada Yakup Ç. Yönetimindeki 59 UC 935 plakalı araç hızını alamayarak manevra yapan 34 DZ 1345 plakalı araca çarptı. Talihsiz kazada ölen veya yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
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