Son Dakika Haberleri: Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

ANTALYA'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki ışıklı kavşakta yasak olmasına rağmen sola dönen 07 BRT 63 plakalı otomobile, karşı yönden gelen Celal Çeltek yönetimindeki 07 AED 607 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç savrularak refüje çıktı. Kazada, otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile yanındaki 4 kişi ve kamyonet sürücüsü Celal Çeltek yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Celal Çeltek, kazanın etkisiyle şoka girdi. Olayı haber alarak gelen eşi, Celal Çeltek'i sakinleştirmeye çalıştı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Karacaoğlan Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.

Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı 12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu Elazığ'da mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 00:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]