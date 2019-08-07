Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
1 saat önce
Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te otomobil ve minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:57 Kaynak: İHA
Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te otomobil ve minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 Karayolu
üzerinde Gaziantep- Nizip
yolunun 15'inci kilometresinde öğleden sonra meydana geldi. Nihat Kılıç
idaresindeki 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer Faruk Aydoğdu idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, savaş alanına dönen yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
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