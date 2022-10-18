Otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Spor Salonu önünde meydana geldi. Mezbaha Yolu Sokaktan, YHT istikametine seyir halindeki Furkan K. (19) idaresindeki 11 ABD 246 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Veysel Y., yönetimindeki 11 M 0039 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü Furkan K. ve araçlar içinde yolcu olarak bulunan Alihan B. (19) ile Mertcan A.(19) yaralandı. Yaralılar olay yerine 122 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK