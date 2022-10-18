Otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

18.10.2022 11:33
Otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Spor Salonu önünde meydana geldi. Mezbaha Yolu Sokaktan, YHT istikametine seyir halindeki Furkan K. (19) idaresindeki 11 ABD 246 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Veysel Y., yönetimindeki 11 M 0039 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü Furkan K. ve araçlar içinde yolcu olarak bulunan Alihan B. (19) ile Mertcan A.(19) yaralandı. Yaralılar olay yerine 122 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
'Ege'de taraf tutmuyoruz' diyen ABD büyükelçisi Flake'e Bahçeli'den çok konuşulacak yanıt 'Ege'de taraf tutmuyoruz' diyen ABD büyükelçisi Flake'e Bahçeli'den çok konuşulacak yanıt Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı Denizli yerel haberleri: Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı yapacak Denizli yerel haberleri: Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı yapacak
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'da hissedildi
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
13:04 Oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı
12:57 Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu
13:00 Sevdiği kadını aramak için Esra Erol'a gitti! İki daire parası yedirdiği hayat kadınının sözleri şok yaşattı
12:53 Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı
12:46 Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü
12:48 Yunan siyasetçi Eva Kaili'den skandal sözler: Türk sahil güvenlik görevlileri, botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor
12:15 "Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
12:13 Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı! Avcılar Belediyesi işçileri greve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement