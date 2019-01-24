Son Dakika Haberleri: Otomobil ve Plaka Çalan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Otomobil ve Plaka Çalan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Otomobil ve Plaka Çalan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, Körfez Fatih Mahallesi'nde N.Ö.'ye ait park halindeki piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan otomobilin, 23 Ocak günü ise Çayırova'da A.Ö.'ye ait otomobil plakasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde mobese ve güvenlik kameralarından otomobili çalan şüphelinin 22 ayrı suç kaydı bulunan Y.D. (24) olduğu belirlendi. Y.D. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Y.D. ifadesinde otomobili çaldığını itiraf edip, satması için arkadaşı B.D.'ye verdiğini söylediğini söyledi.

Polisin Çayırova'da bulunan bir garaja düzenlediği operasyonda ise B.D çalıntı otomobil ve A.Ö'ye ait plakanın da aralarında bulunduğu plakalar ile birlikte gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Körfez Adliyesine sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

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