Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

21.03.2021 00:56

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Çorum'da bir otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Ö. yönetimindeki 06 AG 8324 plakalı otomobil ile Elvan S. yönetimindeki otomobil hastane kavşağı yakınlarında çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine 112 ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kemal Ö. ve yanında bulunan Berat Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil, Ankara, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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