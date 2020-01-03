Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı - Son Dakika

Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ileçsindeki Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sadık Şahan (31) yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarının üstündeki demirleri devirerek, bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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