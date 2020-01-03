Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı - Son Dakika
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Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

6 saat önce

Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde, yokuştan inen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine uçtu.

Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yokuştan inen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ileçsindeki Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sadık Şahan (31) yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarının üstündeki demirleri devirerek, bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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