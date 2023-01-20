Otomobil vince arkadan çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil vince arkadan çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 ağır yaralı

20.01.2023 21:48
Otomobil vince arkadan çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 ağır yaralı

Aksaray'da otomobil ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 1 aylık bebekleri hayatını kaybederken, 12 yaşındaki çocukları ağır yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 1 aylık bebekleri hayatını kaybederken, 12 yaşındaki çocukları ağır yaralandı.

Kaza, Eşmekaya- Eskil yolu Akgöl Yaylası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşmekaya beldesinden Eskil ilçesine giden Ali Osman Gezginç (36) idaresindeki 42 DDM 36 plakalı otomobil aynı güzergahta önünde seyreden Mahmut B. yönetimindeki 42 ACM 64 plakalı vince arkada çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ali Osman Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç (34) olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları Mehmet Gezginç (12) ve kızları 1 aylık bebek Elif Yüsra Gezginç ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinde sıkışan yaralı çocuklar kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi. 12 yaşındaki Mehmet ve kız kardeşi 1 aylık bebek ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 1 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, abisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Otomobil vince arkadan çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 ağır yaralı Otomobil vince arkadan çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 ağır yaralı Aksaray'da bebeklerini hastaneye götürürken otomobilleriyle vince çarpan çift öldü Aksaray'da bebeklerini hastaneye götürürken otomobilleriyle vince çarpan çift öldü

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil vince arkadan çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil vince arkadan çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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