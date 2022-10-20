İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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