Otomobil yağmurda kayganlaşan yolda takla attı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Osman Yılmaz Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yelekoğlu'nun kullandığı 41 YV 708 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaralanan Mehmet Yelekoğlu'nu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda 1 şerit trafiğe kapatılırken, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
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