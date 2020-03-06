Otomobil yakan platonik aşık ve arkadaşı, adli kontrolle serbest - Son Dakika

ANTALYA'da, platonik aşık olduğu E.Ç.'nin sevgilisi A.T.'nin otomobilini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T. ile arkadaşı Ö.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. 2 arkadaşın suçlamayı önce kabul edip sonra ifade vermeyi reddederek, susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Olay, 2 Mart günü Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarak Mahallesi'nde meydana geldi. Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne müracaat eden A.T., evinin bulunduğu mahallede sitenin önüne park ettiği 07 ADB 102 plakalı otomobilinin, saat 03.50'de kundaklandığını belirterek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntü kaydını tek tek izleyen polis, şüphelilerin M.T. ve Ö Ç. olduğunu belirledi. Olay yerinden kaçtıkları otomobilin plakasından tespit edilen şüpheliler, Serik ilçesinde gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden M.T.'nin, otomobilini kundakladığı A.T.'nin sevgilisi E.Ç.'ye platonik aşık olduğu, çifti ayrılmaları yönünde defalarca tehdit ettiği, otomobili de gözdağı vermek için ateşe verdiği ortaya çıktı. Ö.Ç.'nin ise olay anında Mehmet T.'ye yardım ettiği belirlendi.

Serik'te gözaltına alındığı sırada, sözlü ifadesinde kundaklama olayını kendilerinin yaptığını söyleyen 2 arkadaş, daha sonra yazılı ifadelerinde bunu reddetti ve susma haklarını kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ile Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.