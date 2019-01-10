Otomobil Yakıt Tankında 19 Kilo Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yakıt tankına gizlenmiş 19 kilo eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yakıt tankına gizlenmiş 19 kilo eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde kontrol noktasında M.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde eğitimli köpek Sedef'in de yer aldığı aramada yakıt tankına gizlenmiş paketlerde 19 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:05 Kaynak: DHA
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum
Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı