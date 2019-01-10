Son Dakika Haberleri: Otomobil Yakıt Tankında 19 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Otomobil Yakıt Tankında 19 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yakıt tankına gizlenmiş 19 kilo eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobil Yakıt Tankında 19 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yakıt tankına gizlenmiş 19 kilo eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde kontrol noktasında M.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde eğitimli köpek Sedef'in de yer aldığı aramada yakıt tankına gizlenmiş paketlerde 19 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:05 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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