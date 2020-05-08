Otomobil yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Çamyurdu caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NS 314 plakalı otomobil, kaygan zemininde etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yara almadan otomobil çıkarken, maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil de çekici ile kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ