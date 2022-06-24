Otomobil yanarak küle döndü - Son Dakika
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Otomobil yanarak küle döndü

24.06.2022 00:26
Otomobil yanarak küle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Sokak'tan Alparslan Türkeş Bulvarı'na giren Azime S. idaresindeki 06 DV 5035 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durduran sürücü, dışarı çıktı. Bir anda yanmaya başlayan araç, adeta alev topuna döndü. Yangını gören sürücüler, yanan otomobilin yanından geçmemek için caddeden geri dönerken kimi sürücülerin ise alev alev yanan otomobilin yanından geçtikleri görüldü.

Tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Yanan araca ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpü ile yapsa da yangın sönmedi. Bir süre sonra Çırkan Mahalle Muhtarlığı tankeri ile araca müdahale edilerek alevler büyük ölçüde söndürüldü. Daha sonra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı Sefo'nun sahneden indirilmesine Bodrum Kaymakamlığından açıklama: Açık alanda müzik faaliyeti 24.00'e kadar Sefo'nun sahneden indirilmesine Bodrum Kaymakamlığından açıklama: Açık alanda müzik faaliyeti 24.00'e kadar
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yanarak küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil yanarak küle döndü - Son Dakika
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