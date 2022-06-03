Otomobil yangında hurdaya döndü - Son Dakika
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Otomobil yangında hurdaya döndü

03.06.2022 12:37
Otomobil yangında hurdaya döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, 59 KA 399 plakalı otomobilden seyir halinde iki dumanlar çıkmaya başladı. Araçta bulunan sürücü N.Y. ve yanındaki G.Y. araca ilk müdahaleyi kendileri yaptı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede otomobili söndürdü. Hurda yığınına dönen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Otomobil yangında hurdaya döndü
Otomobil yangında hurdaya döndü
Otomobil yangında hurdaya döndü
Otomobil yangında hurdaya döndü
Otomobil yangında hurdaya döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yangında hurdaya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil yangında hurdaya döndü - Son Dakika
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