Son Dakika Haberleri: Otomobil, Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Otomobil, Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

38 dakika önce

ADANA'da park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Otomobil, Yangında Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
ADANA'da park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42087 Sokak'ta park halindeki otomobilde çıktı. Hayrullah Döner'e ait 01 ABV 966 plakalı otomobilin motor kaputundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu araç sahibine bildirdi. Komşularının uyarısı sonrası dışarı çıktığında otomobilinin yandığını gören Döner, durumu itfaiyeye bildirip, bir yandan da evden çektiği hortumla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine varmadan, vatandaşlarca söndürüldü. Olası kundaklama ihtimaline karşı araç çevresinde polis ekiplerince inceleme yapılırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Motor kısmı yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:07 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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