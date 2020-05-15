Otomobil yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında otomobilin motor kısmında maddi hasar gelirken, yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. - ADIYAMAN

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