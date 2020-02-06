Otomobil yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Otomobil yangını paniğe neden oldu

35 dakika önce

Aksaray'da otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Otomobil yangını paniğe neden oldu, System.String[]

Aksaray'da otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otomobil sürücüsünün ilk müdahalesiyle büyümesi önlenen yangın itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.


Yangın, Aksaray - Ankara Karayolunda bulunan bir tesisin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Can K. (22) 06 MCE 41 plakalı otomobili ile arkadaşlarıyla birlikte bir tesise yemek yemeye geldi. Otomobili park ettiği sırada otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören otomobil sürücüsü ilk olarak araçta bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale ederken, arkadaşları tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme yaparken, otomobilin yeni bakımdan çıktığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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