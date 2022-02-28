Otomobil yarış sporlarında engelleri kaldıracak - Son Dakika

İZMİR'de doğuştan bedensel engelli ve tekerlekli sandalye basketbol milli takımı oyuncusu Haktan Özünver (32), ilk kez bir bedensel engellinin yer alacağı otomobil sporu 'rallikros' yarışına katılacak. Derece hedeflediğini belirten Özünver "Sadece engellilerle değil, herkesle yarışacağım. Bu alanda iddialıyım, kendime güveniyorum" dedi.

İzmir'de bir devlet kurumunda eğitim uzmanı olarak çalışan Haktan Özünver, spora olan ilgisiyle doğuştan yüzde 95 engeline rağmen beden eğitimi ve spor yüksekokulunu bitirdi. Farklı spor branşlarıyla da ilgilenen Özünver, tekerlekli sandalye basketbol milli takımı oyuncusu olarak arkadaşları ile çok sayıda başarı kazandı. Engelliler için hazırlanan go-kart pistindeki bir etkinlikte otomobil sporlarına da merak saran Özünver, engelli olmayanlarla da mücadele etmek istediğini belirterek, otomobil yarışlarına katılmaya karar verdi. Özünver, bedensel engelli bir birey olarak ilk kez bu yaz yapılacak rallikros yarışına katılacak.

'HIZ KONUSUNDA BİR SORUNUM YOK'Bedensel engelliler için hazırlanan özel otomobiliyle 19 yaşında araç kullanmaya başladığını anlatan Özünver, "Hız yapmayı severim ama trafikte başkalarının canını da kendi canımı da tehlikeye atmıyorum. Pistlerde olup ileri sürüş tekniklerini öğrenmenin günlük hayatta da faydasını görüyorum. İddialıyım, burada olmamın bir anlamı daha var. Tekerlekli sandalye basketbolunu sadece engelliler yapıyor. Ama bu branşta engelli olmayanlarla mücadele edeceğim. Onların arasında da başarılı olursam bu sporda engel diye bir şeyden söz etmek çok zor olacak" diye konuştu. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yarışlara katılarak başarılı bir yarış pilotu olmak istediğini anlatan Özünver "Bu alanda iddialıyım, kendime güveniyorum. Zaten basketbolda da hızlı bir oyuncuydum. Hız konusunda bir sorunum yok, hızlı algılayabiliyorum, beynim de hızlı çalışıyor. Sponsor da bulursak daha iyi ekipmanlarla daha başarılı olurum" dedi.'ENGEL DİYE BİR ŞEY YOK'Yarış pilot eğitmeni Bahadır Sevinç de yarış pistinde Haktan Özünver ile antrenmanlara devam ettiğini belirterek, ilk defa bir bedensel engelli sporcunun yarışacağı şampiyonada iddialı olduklarını söyledi. Eğitimlere ilk başladıklarında Haktan Özünver'den bu kadar iyi performans sergilemesini beklemediğini anlatan Sevinç, onun bu sporu yapmak isteyen çok sayıda engelli bireyin önünü açacağını vurguladı.Özünver sözlerine şöyle devam etti:

"Birilerinin bayrağı taşıması lazımdı. Engel diye bir şey yok. Bizler de spor tesisi kurucusu ve bir yarış takımının direktörü olarak tüm engelli kardeşlerimizi hem go-karta hem motor sporlarına yönlendirmek istiyoruz. Araçlarımızın içinde 'rosacea' dediğimiz özel çelik donanımlar var. Federasyonun standartlarına uygun şekilde aracımızı hazırladık. Haktan'a güvenim tam."