Otomobil yatak odasına girdi, faciadan dönüldü - Son Dakika

Otomobil yatak odasına girdi, faciadan dönüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil evin yatak odasına girdi, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil evin yatak odasına girdi, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçe merkezi Erek Mahallesi Karayaka bulvarında ilerleyen Üzeyir T. (23) idaresindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yol kenarındaki bir evin duvarına hızla çarpan Ford marka otomobil, yatak odasına girdi. Beton duvarı kırarak evin içine giren otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların yardımı ile yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza anında yatak odasında bulunan Ahmet Ç. (19) de hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savaş alanına dönenen yatak odasındaki manzara ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

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