Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı - Son Dakika
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Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı

06.10.2022 13:36
Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde, yaya üst geçidinin kolonlarına çarpan otomobilde sürücü Özgür Elbir ile yanındaki kuzeni Cihan Elbir, ağır yaralandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, yaya üst geçidinin kolonlarına çarpan otomobilde sürücü Özgür Elbir ile yanındaki kuzeni Cihan Elbir, ağır yaralandı.

Kaza, Van- Erciş yolunda meydana geldi. Erciş'e giden Özgür Elbir'in kullandığı 65 ABH 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin kolonlarına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ile yanındaki kuzeni Cihan Elbir, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuzenler, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Van'daki hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı - Son Dakika
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