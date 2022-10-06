Kaza, Van- Erciş yolunda meydana geldi. Erciş'e giden Özgür Elbir'in kullandığı 65 ABH 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin kolonlarına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ile yanındaki kuzeni Cihan Elbir, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuzenler, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Van'daki hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.