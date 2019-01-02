Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarptı.

Kazada yaralanan Dağdelen ile Aytemir, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Elif Dağdelen müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aytemir'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Dağdelen ile Aytemir'in Adıyaman Üniversitesinde öğrenci oldukları öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı

Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:37:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]