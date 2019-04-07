Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

21 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yol kenarında yürüyen Hanım Yoldaş (54) ve Emine Karcı'ya otomobil çarptı.

Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yol kenarında yürüyen Hanım Yoldaş (54) ve Emine Karcı'ya otomobil çarptı. Kazada Yoldaş hayatını kaybederken, Karcı ve otomobilde yolcu olan Beyzanur Gülser yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Küme Evleri yakınında meydana geldi. Hanım Yoldaş ve Emine Karcı yolun sağ tarafında yürüdükleri sırada, iddiaya göre Erol Hazar yönetimindeki 35 AFG 661 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karcı ve Yoldaş yaralanırken, otomobil sürücüsü Erol Hazar hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Hanım Yoldaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Emine Karcı ise  Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yayalara çarparak kaçan Erol Hazar kısa sürede yakalandı. Hazar gözaltına alındığı sırada, otomobildeki Beyzanur Gülser'in de hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Gülser, ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza sonrası Hanım Yoldaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:04 Kaynak: DHA

İncirliova, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı Muazzez Ersoy'dan İddialı Çıkış: Lady Gaga Beni Taklit ve Takip Ediyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 21:25:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]