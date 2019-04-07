Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

AYDIN'ın İncirliova
ilçesinde, yol kenarında yürüyen Hanım Yoldaş (54) ve Emine Karcı'ya otomobil çarptı. Kazada Yoldaş hayatını kaybederken, Karcı ve otomobilde yolcu olan Beyzanur Gülser yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Küme Evleri yakınında meydana geldi. Hanım Yoldaş ve Emine Karcı yolun sağ tarafında yürüdükleri sırada, iddiaya göre Erol Hazar yönetimindeki 35 AFG 661 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karcı ve Yoldaş yaralanırken, otomobil sürücüsü Erol Hazar hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Hanım Yoldaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Emine Karcı ise Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yayalara çarparak kaçan Erol Hazar kısa sürede yakalandı. Hazar gözaltına alındığı sırada, otomobildeki Beyzanur Gülser'in de hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Gülser, ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza sonrası Hanım Yoldaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Aydın