Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobil çarptı.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobil çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi D-100 karayolu Kocaeli
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (41) idaresindeki 41 AT 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem Nur Ayvaz (16) ile T.B'ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sinem Nur Ayvaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayaz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan diğer yaya T.B. ile otomobil sürücüsü K.S. ve yolcu A.G. (32) aynı hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen sürücü K.S'nin, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:38 Kaynak: İHA
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