Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
54 dakika önce
Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi'nden Manavgat
Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y., yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil, yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA
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