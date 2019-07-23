Son Dakika Haberleri: Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
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Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

54 dakika önce

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi'nden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y., yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil, yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
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