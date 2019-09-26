Son Dakika Haberleri: Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
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Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan 2 vatandaş otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan 2 vatandaş otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.


Kaza Güllük caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Betül Duru'nun kullandığı 06 YB 5515 plakalı otomobil yaya geçidinden geçmekte olan Esra Hande Eken ve Melek Mert isimli yayalara çarptı. Kazada yaralanan iki kişi 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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