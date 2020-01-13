Otomobil yayalara çarptı, mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika
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Otomobil yayalara çarptı, mahalleli tepki gösterdi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı.

Otomobil yayalara çarptı, mahalleli tepki gösterdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken, kaza sonrası toplanan mahalleli kara yolunu trafiğe kapattı.


Kaza öğle saatlerinde Zonguldak- İstanbul arası kara yolunun Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülüç istikametine seyir eden Mertcan G. idaresindeki 67 TN 051 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ali Yanmaz ile 56 yaşındaki Mustafa Demir'e çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri durumu ağır olan Ali Yanmaz'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı Mustafa Demir de gelen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobil sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza sonrası öfkelenen mahalle sakinleri ise önce polisle tartıştı ardından da kara yolunu trafiğe kapattı. Aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını ve hiçbir önlem alınmadığını dile getiren mahalle sakinleri olay yerine vali, kaymakam ve belediye başkanının gelmesini istedi. Polis ekipleri aynı yerde ikinci bir kazanın yaşanmaması için vatandaşları ikna etmeye çalışırken öfkeli mahalle sakinleriyle aralarında zaman zaman arbede yaşandı. Elmatepe Mahallesi sakinleri yetkililerin 14 Ocak 2020 Salı günü saat 14.00'te kazanın yaşandığı Elmatepe Mahallesi'ne gelecekleri bilgisini aldıktan yaklaşık 15 dakika sonra kara yolunu tekrar trafiğe açtı.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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