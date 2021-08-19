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Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika

Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada

19.08.2021 11:36

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı ardından bir binanın otoparkındaki park halinde bulunan 2 araca vurdu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı ardından bir binanın otoparkındaki park halinde bulunan 2 araca vurdu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü Bayram Ülez (30) gözaltına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Ülez idaresindeki 16 JG 112 plakalı otomobiliyle iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metre savrulan otomobil kaldırıma çıkarak Suriye uyruklu Muhammed Ali B. (14) ile yanında bulunan arkadaşı B.E.'ye (13) çarptı. Muhammed Ali B. ile B.E. çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, bir binanın otoparkına giren otomobil burada park halinde bulunan 16 KKL 13 plakalı otomobil ve 16 AIL 129 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ise Muhammed Ali B. ve B.E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri kaza nedeniyle sürücüsü Bayram Ülez'i gözaltına aldı.

Muhammed Ali B., Bir şey olmadı. Sadece kolum acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptığı ardından da yol kenarında bulunan araçlara çarparak durduğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada
Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada
Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada
Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada

Muhammed Ali, Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika


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