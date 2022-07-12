Otomobil yayaların arasına daldı - Son Dakika
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Otomobil yayaların arasına daldı

12.07.2022 10:35
Otomobil yayaların arasına daldı

Şişli'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, metrelerce geri kayarak minibüs bekleyen yayaların arasında daldı.

Şişli'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, metrelerce geri kayarak minibüs bekleyen yayaların arasında daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, aracın altında kalan bir kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan 2 kadından birinin kanser tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için minibüs beklediği ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 13.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mardin'den İstanbul'a gelen Oktay Aktaş, burada bir arkadaşı sayesinde araç kiraladı. Aktaş ardından 34 EPS 791 plakalı otomobili, semtteki bir cadde üzerinde iki refüj arasına park etti. El frenini çekmeden araçtan inen Aktaş ardından markete girdi. Aktaş, içeriye alışveriş yaptığı esnada park halindeki araç bir anda kaymaya başladı. Metrelerce geri giden otomobil, o esnada minibüs bekleyen yayaların arasına daldı.

Kanser tedavisine giderken aracın altında kaldı

Neye uğradığını şaşıran bazı yayalar kıl payı kurtulurken, Çiğdem Saraç ve kanser tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için minibüs bekleyen Sündüz Yılmaz'a araç çarptı. Olayın ardından vatandaşlar panikle aracı elleriyle ileriye iterek Çiğdem Saraç'ı aracın altından çıkarttı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobil yayaların arasına daldı

Yaralı olarak kurtulan iki kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı kadınlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Olaydan sonra gelen sürücü Oktay Aktaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücü Aktaş işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Kadın 'aracın altında kaldım' diye bağırmaya başladı"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Araç birkaç nereden yukarıdan gelmeye başladı. Aracı gördüm ve kendimi zor kenara attım. Kadın aracın altında kaldım diye bağırmaya başladı. Bir adam da önden aracı çekmeye başladı. Şoför olduğunu sonradan öğrendik, bana arabayı itmemi söyledi. Ben de az biraz ittim. Sonra kadını altından çıkarttık. Durumu iyiydi, fena değildi. Dizinde, kolunda ve omuzunda yara vardı. Aracın içerinde şoför görmedim. Sonra ambulans geldi kadını alıp götürdüler" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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