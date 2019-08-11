Son Dakika Haberleri: Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı

49 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki yayaların arasına daldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki yayaların arasına daldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy'e seyir halinde olan sürücü Macit Tanrıverdi (42) yönetimindeki 16 NAV 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada Ahmet Keskin (38) ve Muharrem Taş (46) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen olay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ahmet Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ortaköy, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata
Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı İnegöl'de 1,5 tonluk tosun 29 bin TL'ye satıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 04:29:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]