Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayaların Arasına Daldı: 4 Yaralı

Otomobil Yayaların Arasına Daldı: 4 Yaralı

1 saat önce

Otomobil yayaların arasına daldı: 4 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yayaların arasına daldı.

Otomobil yayaların arasına daldı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yayaların arasına daldı. Kazada 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi Uçaksavar Kavşağında yaşandı. Halil Y.'nin kullandığı 45 YA 7961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen bir anne ve 2 çocuğuyla birlikte birkaç metre önlerinde yürüyen bir yetişkine çarptı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:44 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel
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