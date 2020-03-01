Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Bağlar Mhallesi'nde meydana geldi.  Hakan Yiğitbay'ın kullandığı 07 HRK 09 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada otomobil sürücü Hakan Yiğitbay, yanında bulunan Fehmi Kızılyel ile kaldırımda yürüyen Servet Kırmızıdal, Aysel Kırmızıdal ve Fatma Zara Kırmızıdal yaralandı. Yarlılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Siverek, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu
Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]