Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

6 saat önce

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Bağlar Mhallesi'nde meydana geldi. Hakan Yiğitbay'ın kullandığı 07 HRK 09 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada otomobil sürücü Hakan Yiğitbay, yanında bulunan Fehmi Kızılyel ile kaldırımda yürüyen Servet Kırmızıdal, Aysel Kırmızıdal ve Fatma Zara Kırmızıdal yaralandı. Yarlılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Siverek, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:08 Kaynak: DHA
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