Otomobil Yayaya Böyle Çarptı

Ankara'nın Güdül ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.



Güdül ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kazada havaya savrulan yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Kazaya karışan otomobilin de durduğu görüldü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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