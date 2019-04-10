Otomobil Yayaya Böyle Çarptı
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Ankara'nın Güdül ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Ankara'nın Güdül ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:51 Kaynak: İHA
Güdül ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kazada havaya savrulan yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Kazaya karışan otomobilin de durduğu görüldü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı. - ANKARA
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