Otomobil Yayaya Çarpıp Kaçtı
46 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaralandı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Arslanpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Oğuz Kaan
Minen'e (19) çarparak kaçtı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi
acil polikliniğe kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:52 Kaynak: İHA
Alzheimer Hastası Baba ve Oğlunun Kavuşma Anı Yürekleri Yaktı
Burun Ameliyatında Can Veren Leyla'nın Giyemediği Gelinliği Mezarının Üzerine Örtüldü
2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor
300 Bin Liralık Otomobilinin Anahtarını Kaybetti, Bulana 15 Euro Verdi