Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayaya Çarpıp Kaçtı

Otomobil Yayaya Çarpıp Kaçtı

46 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaralandı.

Otomobil Yayaya Çarpıp Kaçtı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Arslanpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Oğuz Kaan Minen'e (19) çarparak kaçtı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğe kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alzheimer Hastası Baba ve Oğlunun Kavuşma Anı Yürekleri Yaktı Burun Ameliyatında Can Veren Leyla'nın Giyemediği Gelinliği Mezarının Üzerine Örtüldü

2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor 300 Bin Liralık Otomobilinin Anahtarını Kaybetti, Bulana 15 Euro Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:38:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayaya Çarpıp Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]