Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Erzincan'da seyir halindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
'da seyir halindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Halitpaşa
Caddesi üzerinde meydana geldi. 24 DR 622 plakalı M.A.Ö idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sadullah Çınar
isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası yaralanan yaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN
Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı
Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı