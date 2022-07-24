Edinilen bilgilere göre, Arif Erdoğan idaresisndeki G931LE yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşlarındaki Esma Yıldız'a çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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