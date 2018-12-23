Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

26 dakika önce

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşe E., idaresindeki 02 BB 400 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi 1.Çevre Yolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gazi A'ya çarptı. Yaşanılan kazada yaya Gazi A., yaralandı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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