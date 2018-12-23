Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
26 dakika önce
Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adıyaman
'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ayşe E., idaresindeki 02 BB 400 plakalı otomobil, Mimar Sinan
Mahallesi 1.Çevre Yolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gazi A'ya çarptı. Yaşanılan kazada yaya Gazi A., yaralandı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:28 Kaynak: İHA
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