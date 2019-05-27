Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da, otomobilin yaya geçidinde yayaya çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:54 Kaynak: İHA
'da, otomobilin yaya geçidinde yayaya çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ferhat
D., idaresindeki 35 AN 9547 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş
Kavşağı yakınlarında yaya geçidinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Havva Kılıç'a, (57) çarptı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Havva Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yerinde yaşanılabilecek başka kazalara karşıda yoldan geçen jandarma ekipleri polis ekipleri gelene kadar yolda güvenlik tedbiri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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