Son Dakika Haberleri: Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, otomobilin yaya geçidinde yayaya çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobilin yaya geçidinde yayaya çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ferhat D., idaresindeki 35 AN 9547 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yaya geçidinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Havva Kılıç'a, (57) çarptı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Havva Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yerinde yaşanılabilecek başka kazalara karşıda yoldan geçen jandarma ekipleri polis ekipleri gelene kadar yolda güvenlik tedbiri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:54 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Mehmet Ferhat, Adıyaman, 3. Sayfa
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