Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yenen idaresindeki 27 ACE 528 plakalı otomobil, 2. Çevre Yolu Hz. Ali Camii yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ramazan Avcı'ya çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi