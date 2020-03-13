Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yenen idaresindeki 27 ACE 528 plakalı otomobil, 2. Çevre Yolu Hz. Ali Camii yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ramazan Avcı'ya çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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