Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Erdal Ç., idaresindeki 02 HH 888 plakalı Renault marka otomobil, 30 Ağustos Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Gökçe K'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Gökçe K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN