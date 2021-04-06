Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
06.04.2021 20:16
Zonguldak'ta İncivez mahallesinde otomolin çarptığı C.E isimli yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.
Zonguldak'ta İncivez mahallesinde otomolin çarptığı C.E isimli yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerin İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü C.E isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam biran yerde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri C.E'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan C.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
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