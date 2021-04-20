Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kirazlık Çay Mahallesi'nde bulunan Şehit Ferhan Hasovalı İlkokulu yanındaki yolda seyir halinde ilerleyen Zübeyde Y.(46) idaresindeki 55 ABA 276 plakalı otomobil, yol üzerinde yaya olarak yürüyen Rabia C.'ye (25)'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başından aldığı darbe ile yere yığılan Rabia C.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonrasında yaralı genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

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