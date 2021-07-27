Otomobil yerine taksi! Okan Bayülgen Nişantaşı'nda...

Ünlü şovmen önceki gün sevgilisi Selin Atasoy'la City's AVM'deki sinemaya gitti. Salonun kapalı olduğunu öğrenince dışarı çıkan çift, taksi çevirdi.

Sorular üzerine bayramda İstanbul'da kaldığını ve iş görüşmeleri yaptığını söyleyen Bayülgen, muhabirlere "Sağlığımız yerinde, iyiyiz, sizi seviyorum" diyerek araca bindi.

Okan Bayülgen, Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbet programında en zorlu soruları samimiyetle yanıtlamıştı...