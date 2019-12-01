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Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı, System.String[]
BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacıahmet Kurtoğlu Caddesi'nde 17.20 sıralarında meydana geldi. 34 TG 9267 plakalı otomobilin sürücüsü Turan Erarslan, yokuş aşağı giderken önüne bir hız tümseği çıktı. Erarslan, frene basmasına rağmen tümseğe çarpan otomobil daha sonra kaldırıma vurarak kontrolden çıktı. Yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın lastiğine çarpan otomobil takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan Turan Erarslan, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. Boynunda ezilme tespit edilen Erarslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Turan Erarslan'ın yokuş aşağı giderken yaşadığı kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yol üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atması görülüyor.


- İstanbul
Erarslan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:49 Kaynak: DHA
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