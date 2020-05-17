Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol çalışması için açılan çukura düşmesi sonucu baba- oğul hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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